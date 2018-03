Alitalia, Costamagna: dopo vendita disponibili fare nostra parte

Milano, 28 mar. - Dopo la vendita di Alitalia, la Cdp è disponibile a fare la propria parte laddove ci fosse un piano industriale sostenibile da parte del futuro vincitore. Lo ha spiegato il presidente della Cassa, Claudio Costamagna, nel corso della conferenza stampa sul bilancio 2017 .

"Esiste una proceduta, non ne siamo coinvolti, ci sono due parti interessate a rilevare la compagnia - ha detto - noi siamo disponibili a fare quello che potremmo fare anche nel caso di Ilva: se il vincitore ha interesse ad averci come partner finanziario e di minoranza per accompagnare il processo di ristrutturazione e dovesse presentarsi con un piano industriale sostenibile a quel punto ci sederemo e valuteremo se portare la proposta al nostro cda".