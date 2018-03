Crosetto (Fdi): non farò vicepresidente Camera con voti M5s

Roma, 28 mar. - "Io vicepresidente della Camera? No, non mi interessa, ho ringraziato Giorgia Meloni che me lo ha proposto, ma non mi interessa avere questo ruolo: ho avuto una posizione chiara sui Cinquestelle e fare il vice presidente anche col loro voto non mi va. Preferisco non dover dire grazie a nessuno". A parlare è Guido Crosetto, coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora'.

"Non si può - ha spiegato - esser buono per tutte le stagioni, non voglio fare il vicepresidente nell'ambito di un accordo che guardo con curiosità". Come ha risposto alla proposta della Meloni? "Le ho detto 'Giorgia, ti ringrazio. Lei ci è rimasta un po' male, ma siamo amici, mi vuole bene'". La Meloni lo ha chiesto a qualcun altro? "Penso di sì, credo a Cirielli". Sarebbe stato in grado di dirigere l'aula? "Assolutamente sì - ha concluso Crosetto - e sarebbe stato anche molto divertente. Ma non ci stava una cosa del genere".

Crosetto ha anche parlato della formazione del nuovo governo. "Ho mandato un sms a Berlusconi - ha rivelato - su uno dei suoi cellulari, con scritto: 'se fai il governo con Di Maio ti tolgo il saluto'. Una battuta riferita al fatto che fino al giorno prima Silvio diceva una cosa sui Cinquestelle e il giorno dopo diceva l'esatto opposto. Insomma, volevo dirgli, come ad un amico: Silvio, mettiti d'accordo con te stesso".