Tim, Costamagna: contatti con Elliott su rete ma no decisioni

Milano, 28 mar. - Contatti con Elliott sulla rete ci sono stati ma nessuna decisione è stata presa. Lo ha detto il presidente delle Cdp, Claudio Costamagna, nel corso di una conferenza stampa . "Inutile dire di no, contatti ci sono stati ma per il momento non c'è nessuna decisione e comunque noi siamo convinti del nostro progetto in Open Fiber", ha risposto Costamagna a chi gli chiedeva un commento su un eventuale investimento della Cassa nella rete scorporata, secondo quando proposto dal fondo attivista Elliott. (segue)