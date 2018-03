Usa: l'avvocato di Stormy Daniels vuole far testimoniare... -2

New York, 28 mar. - Daniels firmò un accordo di non divulgazione con l'avvocato di Trump, Michael Cohen, che ha sempre detto di aver pagato la donna con i suoi fondi e di averlo fatto senza che il presidente ne fosse a conoscenza. Trump ha finora negato di aver avuto rapporti sessuali con la donna, che ha offerto di restituire la somma ricevuta per poter pubblicare le prove dei suoi contatti con l'attuale presidente. Secondo l'avvocato della pornostar, l'accordo non sarebbe nemmeno valido.

Il vero nome di Stormy Daniels è Stephanie Clifford; la donna ha 39 anni ed è nel mondo del porno da quasi due decenni. Avrebbe avuto rapporti sessuali con Trump nel luglio 2006, restando poi in contatto con lui.