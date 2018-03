Caso Skripal, Malta e Slovacchia richiamano ambasciatori da Mosca

Roma, 28 mar. - Malta e Slovacchia hanno richiamato oggi i loro ambasciatori in Russia per consultazioni sul caso dell'ex spia russa Sergei Skripal avvelenato con agente nervino nel Regno Unito. Lunedì scorso 21 Paesi, tra cui gli Stati Uniti e 18 Paesi dell'Unione europea, hanno annunciato l'espulsione di circa 121 diplomatici russi, a cui si è aggiunta oggi quella di un altro diplomatico da parte del Montenegro.

Assicurando a Londra la propria "totale solidarietà"s, Malta ha "condannato nei termini più duri" l'attacco di cui la Russia "è molto probabilmente responsabile". Per questo motivo il governo di Malta ha deciso di richiamare l'ambasciatore maltese in Russia, Carmel Brincat, per consultazioni politiche" a La Valletta, si legge in un comunicato.

Stessa iniziativa annunciata oggi dal ministro degli Esteri slovacco, Miroslav Lajcak, precisando che ulteriori misure "dipenderanno dalla reazione della Russia".