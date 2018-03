Siria, Le Monde: capo intelligence ricevuto a Roma a gennaio -2

Roma, 28 mar. -

Le Monde ricorda oggi che il generale siriano, 72 anni, è sotto sanzioni internazionali per il ruolo avuto nella repressione della rivolta in Siria. Sebbene abbia continuato a viaggiare negli ultimi anni, recandosi in Giordania, Egitto, Russia, Iraq e Arabia Saudita, la sua visita in Italia, avvenuta "su invito dell'Aise, viola la legge Ue che vieta a molti funzionari siriani di entrare nel territorio dei 28 Stati membri". Mamlouk è infatti in "terza posizione nella lista nera dell'Ue, dietro al presidente Bashar al Assad e al fratello Maher", ha ricordato il quotidiano francese.

Il giornale libanese aveva indicato nel capo della sicurezza libanese, Abbas Ibrahim, l'organizzatore dell'incontro, riferendo quindi che i responsabili italiani "hanno comunicato ad al Mamlouk che risultati positivi emergeranno presto sul dossier delle sanzioni europee imposte alla Siria e hanno promesso di lavorare con i partner europei per alleggerire le sanzioni, in particolare con i tedeschi che sembrano più morbidi rispetto alle posizioni di Parigi e Londra". Lo stesso giornale spiegava che "i francesi vorrebbero avere un contatto con Damasco attraverso una terza parte amica dei siriani, ovvero l'Iran, e collaborare con i siriani per ottenere i nomi dei terroristi francesi detenuti in Siria. Cosa che l'Iran ha rifiutato".