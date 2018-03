Roma, 28 mar. - Può funzionare lo schema Di Maio che dice 'vado in Parlamento e trovo i voti'? "Cosa trovi? Novanta voti che dalla sera alla mattina si convincono la vedo difficile. O ci sono accori prima, oppure...". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, che aggiunge: "trovarne 50 è meglio di 90....".

"Come ho già detto 'o io o io' non è il miglior modo per dialogare", aggiunge.