Terna collabora con Tesla sulle batterie

New York, 28 mar. - Tra Terna e Tesla è in corso un "accordo di collaborazione sulle batterie per vedere come stoccare l'energia e come utilizzarla anche per scopi di stabilizzazione della rete". Lo ha detto l'amministratore delegato di Terna, Luigi Ferraris, facendo riferimento all'azienda di Elon Musk che produce auto elettriche e batterie.

In un incontro con la stampa avvenuto a New York City, il Ceo di Terna ha aggiunto che con Tesla "stiamo investendo qualche milione insieme". Ferraris ha precisato: "E' una "partnership, non c'è equity".

Il top manager si trova nella metropoli americana per una serie di incontri con investitori istituzionali, ultima tappa di appuntamenti simili che lo hanno già portato a Chicago e a Boston.