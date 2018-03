Nomine, M5s: Governo non può decidere da solo su partecipate

Roma, 28 mar. - Le nomine nelle aziende partecipate dallo Stato "non sono un`occasione per fare tabula rasa". Lo ha sostenuto Andrea Roventini, candidato ministro dell'Economia del M5S, in un post sul blog delle stelle dal titolo "Nomine pubbliche: onestà e competenza le nostre stelle polari". La forza guidata da Luigi Di Maio prova a rassicurare, quindi, gli ambienti politici, economici e dirigenziali interessati alla partita. Secondo l'economista "bisognerà pragmaticamente verificare i risultati ottenuti dai vertici uscenti caso per caso, considerando gli obiettivi ed il contesto competitivo e normativo. Non si dovrà avere paura di riconfermare i manager che hanno ben operato e di congedare quelli che hanno deluso".

"Una società sana premia il merito, rimuove le disuguaglianze, punisce i disonesti ed investe sui propri talenti, sull`istruzione e sull`innovazione". Nella vicenda nomine "competenza, trasparenza, ed onestà saranno le nostre stelle polari per raggiungere l`obiettivo di una nuova crescita sostenibile ed inclusiva, guidata dall`innovazione e dallo sviluppo tecnologico", osserva Roventini.

Il M5S vuole evitare "logiche politiche spartitorie che possano promuovere manager appartenenti a circoli di potere, che affondano le radici nella Prima e Seconda Repubblica, e cercano di riciclarsi anche oggi, o fornire una comoda poltrona agli amici degli amici, o un buen retiro per i soggetti (es. capi di gabinetto, consiglieri di stato, direttori generali, etc.) non più graditi e privi delle competenze necessarie. Le Istituzioni devono infatti poter respirare e operare anche, e soprattutto, in questa fase di concertazione per la formazione del Governo e devono poterlo fare in piena trasparenza anche utilizzando strumenti già esistenti, come il portale CROS del MEF".

"Alla luce di queste considerazioni, un governo dimissionario, la cui maggioranza politica - avverte l'esponente del M5S - è stata così pesantemente ridimensionata dagli elettori, non può decidere da solo. Nei casi in cui la nomina dei vertici d`imprese di rilievo nazionale non possa attendere la nascita del nuovo governo, come nel caso di Saipem, sarà necessario procedere con intese di carattere generale che coinvolgano l`esecutivo uscente e l`attuale Parlamento nel quadro degli obiettivi delle nostre istituzioni democratiche e dei criteri sopra enunciati".