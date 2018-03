Saipem, Cdp: investimento lunghissimo termine, non in vendita

Milano, 28 mar. - Saipem è per Cdp "un investimento a lunghissimo termine, se le cose andranno come speriamo andranno in futuro riusciremo a recuperare quell'investimento e comunque la nostra partecipazione non è in vendita". Lo ha detto il presidente, Claudio Costamagna, nel corso della presentazione dei numeri 2017 del gruppo.

"E' un investimento molto complicato, il settore ha sofferto moltissimo ma sta dando segnali positivi anche perché il prezzo del petrolio è salito e questo aiuta", ha spiegato. "Non siamo soddisfatti dell'investimento è chiaro, avremmo sperato performance migliori ma l'intero settore ha avuto grossi problemi ma siamo sempre fiduciosi che l'azienda, con il know how che ha, possa dare risultati migliori".

"Ricordo quanto detto all'epoca dell'investimento - ha spiegato ancora Costamagna - era molto importante per noi per il nostro investimenti in Eni, l'operazione Saipem ha dato la possibilità a Eni di mantenere invariato il dividendo quell'anno e questo ha permesso a noi di prendere 700 milioni cash di dividendi su un investimento di 900 milioni che abbiamo già svalutato. Il nostro investimento in Saipem è gia rientrato grazie alla nostra partecipazione in Eni".

Nessun commento sul rinnovo del cda di Saipem, in scadenza con la prossima assemblea: "è troppo presto per parlarne, non so dirvi oggi chi sarà il nuovo capo azienda".