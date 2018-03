Livorno, Rossi, Giorno orribile per il lavoro in Toscana

Firenze, 28 mar. - "Giorno orribile per il lavoro in Toscana. Un bollettino di guerra". Lo afferma il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi su Facebook. "Un incendio a Massa in un'azienda dell'area industriale ha provocato un ferito grave ricoverato con ustioni di terzo grado - dichiara Rossi -. Un'esplosione nel porto di Livorno ha provocato la morte di due operai. A Massa Marittima il ribaltamento di un trattore ha causato la morte di un uomo. A Terranuova Bracciolini in una discarica un operaio è stato colpito gravemente al volto". Rossi rende noto di essere in viaggio verso Livorno.