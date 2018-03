Usa, l'avvocato di Stormy Daniels vuole far testimoniare Trump

New York, 28 mar. - L'avvocato della pornostar Stormy Daniels vuole costringere il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a testimoniare sotto giuramento in tribunale. Michael Avenatti si è rivolto a un tribunale della California per obbligare il capo di Stato e il suo avvocato, Michael Cohen, a parlare in aula dei 130.000 dollari che Daniels ha accettato nel 2016, in cambio del silenzio sul suo presunto rapporto con Trump, risalente al 2006, quando l'attuale presidente era già sposato con Melania Knauss. (segue)