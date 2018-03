Technogym, utile netto 2017 corre a 62 milioni (+42%)

Roma, 28 mar. - Corrono i profitti di Technogym. Il bilancio 2017 approvato dal cda mostra un utile netto a 62 milioni di euro, in progressione del 42% rispetto al precedente esercizio a fronte di ricavi che sfiorano i 600 milioni con un incremento del 7,7%.

"Technogym ha chiuso anche il 2017 con una solida performance delle vendite a livello globale. In particolare - commenta il presidente e ad Nerio Alessandri - siamo soddisfatti dei risultati di crescita a doppia cifra in aree strategiche per il nostro sviluppo futuro come Cina e Stati Uniti. Sul fronte dei profitti, a nome di tutta la squadra Technogym, sono orgoglioso di comunicare ai nostri azionisti, che nel 2017 abbiamo migliorato in maniera significativa i già importanti risultati raggiunti nel 2016, sia per quanto riguarda l`utile che per l`EBITDA".