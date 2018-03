Merkel e il caso Puidgemont : un monito alla Baviera? -2

Roma, 28 mar. -

Ma soprattutto molti a Berlino si chiedono perché Angela Merkel si sia lasciata coinvolgere in questa pericolosa querelle e abbia discretamente, ma chiaramente, preso le parti del governo centrale spagnolo. "Non si tratta solo di una dimostrazione di illimitata solidarietà nei confronti del capo dell'esecutivo spagnolo, il conservatore Mariano Rajoy - sostiene l'editorialista dello Spiegel - ma anche di un avvertimento ai 'separatisti" del partito gemello bavarese": un sottile gioco di forza tra la cancelliera e i riottosi gemelli della ricca e cattolica Baviera (non poche le similitudini con la Catalogna) che non perdono occasione per smarcarsi dalla leader della Cdu, in particolare in materia di immigrazione, sicurezza e islam.

Horst Seehofer, governatore uscente della Baviera e neo ministro degli INterni tedesco, aveva lasciato intendere nei giorni scorsi che non si sarebbe attenuto alle linee guida della cancelliera e sarebbe stato pronto ad istituire una polizia di frontiera per rendere sicuri i confini esterni della Baviera. "Si pone allora la domanda - prosegue lo Spiegel -: Merkel vuole forse fare pressioni affinché venga riconosciuta anche nel codice penale tedesco la fattispecie ribellione"?