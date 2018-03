Merkel e il caso Puidgemont : un monito alla Baviera?

Roma, 28 mar. - L'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont trascorrerà la settimana di Pasqua dietro le sbarre del carcere di Neumuenster, in Germania. La procura generale dello Schleswig-Holstein ha infatti confermato alla Dpa, l'agenzia stampa tedesca, che la procedura per l'eventuale estradizione non compierà passi in avanti almeno fino all'inizio della prossima settimana.

Ma intanto il dibattito politico in Germania continua a tenere banco e dividere, fra coloro che lo considerano un caso giuridico e chi invece lo legge solo in chiave politica, tra chi non vede alcuna possibilità di equiparare il reato di "ribellione" previsto dal codice penale spagnolo a quello di "alto tradimento" dell'ordinamento tedesco. E ancora tra chi sottolinea l'atteggiamento schizofrenico dei paesi europei - il Belgio che permette a Puidgemont di uscire, la Finlandia che gli consente di tenere conferenze, la Germania che lo arresta - e il silenzio "assordante" di Bruxelles.(Segue)