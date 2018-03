Livorno, Meloni: cordoglio Fdi a familiari operai morti

Roma, 28 mar. - "Profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie dei due operai rimasti uccisi nell'esplosione di Livorno. La sicurezza, il diritto alla salute e l'integrità fisica sul posto di lavoro sono diritti inalienabile che Fratelli d'Italia si impegnerà con ogni sforzo a garantire. Nel 2018 non si può continuare a morire e rischiare la vita sul luogo di lavoro: il dato delle 13 mila vittime in 10 anni non degno di una nazione civile". Lo ha scritto su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni