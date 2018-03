Uilm, Fabrizio Fiorito eletto segretario generale Roma e Lazio

Roma, 28 mar. - Cambio della guardia per i metalmeccanici della Uilm di Roma e Lazio. Dopo Massimo Cerri, il congresso della Uilm ha eletto segretario generale della categoria, Fabrizio Fiorito, napoletano approdato al sindacato dopo qualche anno di pratica forense.

Professione - si legge in una nota del sindacato - che potrà tornare utile nel raggiungimento di quello che considera il primo obiettivo da realizzare, ovvero "rafforzare le tutele dei lavoratori soprattutto 'nella giungla degli appalti'". Il neosegretario si è soffermato sulle difficoltà vissute da molte aziende soprattutto a causa 'del taglio degli ammortizzatori sociali e dei cambio appalti che non garantisce la continuità occupazionale'.

Il riferimento nel contesto capitolino - spiega la Uilm - va in questo momento alle ditte Engie e Siram, alle prese con un esubero di sessanta lavoratori dopo la vincita del bando da parte del Consorzio Integra e della Cpl Concordia che hanno dichiarato di trovarsi in una situazione di esubero interno e di non poter assolutamente riassorbire il personale delle ditte precedenti".