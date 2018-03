Alta tensione M5s-Pd anche alla Camera, domani i vicepresidenti

Roma, 28 mar. - "Il M5s ci propone una vicepresidenza, come ci aveva promesso, ma chiede che votiamo il loro candidato questore, che così diventerebbe questore anziano. E' una richiesta quasi offensiva". Così un deputato Dem sintetizza lo 'scontro' con i pentastellati sulla composizione dell'ufficio di presidenza della Camera.

"Noi nella precedente legislatura abbiamo votato per far diventare Di Maio vicepresidente, perchè lo ritenevamo giusto. Loro ci avevano garantito una vicepresidenza, come secondo gruppo alla Camera, e ora ci fanno questa proposta assurda", prosegue la fonte.

Il voto su vicepresidenti, segretari e questori andrà in aula domani mattina. Prima della seduta i deputati Dem si riuniranno: la linea del Pd, in assenza di un accordo, è quella di presentare una rosa di tre candidati per vicepresidente, segretario e questore.