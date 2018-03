Senato,questore a rischio per Pd,centrodestra su De Poli-Arrigoni

Roma, 28 mar. - A rischio al Senato il posto di Questore per Gianni Pittella del Pd: il centrodestra infatti ha l'indicazione di votare, oltre che Antonio de Poli, senatore Udc-Fi e questore uscente, anche Paolo Arrigoni della Lega.

La mossa, se confermata dallo scrutinio in corso in aula a Palazzo Madama, taglierebbe fuori dal collegio dei questori i dem che in queste ore hanno denunciato la mancanza di un accordo complessivo tra le forze politiche per la composizione del consiglio di presidenza. In un primo momento, tuttavia, sembrava esserci una speranza per Pittella visto che il centrodestra aveva ufficialmente puntato solo su De Poli e M5s solo su Laura Bottici.