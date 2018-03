Ansaldo STS, Uilm: buoni i risultati dell'esercizio 2017

Roma, 28 mar. - "Buoni i risultati dell'esercizio 2017 di Ansaldo STS". Lo dichiarano, in una nota, Giovanni Contento Segretario Nazionale UILM e Antonio Apa, Segretario Generale Uilm Genova.

"Il gruppo dirigente e l'AD di Ansaldo STS, in data odierna - spiegano i due sindacalisti - hanno illustrato alle organizzazioni sindacali Nazionali e alle RSU i risultati dell'esercizio 2017 e le previsioni 2018. Gli ordini, i ricavi ed il portafoglio ordini sono in linea con il budget 2017 e in crescita rispetto ai dati del 2016. E' prevista un ulteriore crescita sulle questioni industriali e finanziarie".

In Italia - aggiungono Contento e Apa - "l'occupazione è aumentata di 250 unità e nel 2018 è prevista un ulteriore incremento. Inoltre, l'azienda ha annunciato che il piano industriale 2018/2022 contiene 46 milioni di investimenti annui e saranno concentrati sull'automazione, sul digitale sul satellitare con il consolidamento delle attività di RTMS e CBTC. Tutto ciò al fine di creare un vantaggio tecnologico rispetto ai competitors per acquisire commesse su un mercato che per i prossimi anni sarà stazionario. Sulla base dei dati fornitoci esprimiamo un giudizio positivo sulle linee strategiche delineate per creare le condizioni di un ulteriore crescita industriale, tecnologica ed occupazionale per i prossimi 5 anni. In questo quadro di evoluzione si è aperto il confronto negoziale sull'integrativo aziendale del gruppo".