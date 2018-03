Lavoro, Manconi: no all'assistenzialismo, testare Flat Tax al Sud

Roma, 28 mar. - "La priorità di chi governerà dovrà per forza di cose essere il tema del lavoro. Noi crediamo alla dignità che un lavoro può dare: per questo siamo contrari a qualsiasi forma di assistenzialismo e chiediamo che vengano fatti significativi investimenti per la creazione di posti di lavoro. Soprattutto per il Meridione servono interventi urgenti". Così il presidente dell'Associazione Nobilita, Gabriele Manconi, in vista della formazione del nuovo governo.

"Nel Sud Italia e nelle altre aree in difficoltà - aggiunge Manconi - sarebbe interessante sperimentare da subito, come test, la Flat tax per dare una nuova spinta agli investimenti".