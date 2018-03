Cdp: nel triennio 2015-2017 mobilitate risorse per 92 mld (+17%)

Milano, 28 mar. - Nel triennio 2015-2017, sotto la guida di Claudio Costamagna e Fabio Gallia, la Cassa Depositi e Prestiti ha mobilitato risorse per 92 miliardi di euro - in crescita del 17% rispetto ai 79 miliardi del precedente triennio - per un totale di risorse attivate pari a 162 miliardi. Lo hanno sottolineato i vertici della Cdp presentando a Milano i numeri 2017 e il bilancio del loro triennio. "Siamo perfettamente in linea con gli obiettivi del piano industriale che sapevamo essere estremamente ambizioso", ha detto l'Ad Gallia.

In base alle stime di Prometeia sui dati Cdp dell'ultimo triennio, l'effetto delle attività della Cassa sul Pil italiano nel 2017 è stato di 40 miliardi (2,3%), con 490mila posti di lavoro (creati o mantenuti) grazie agli investimenti effettuati.