Roma, 28 mar. - Ritorno a Palazzo dei Marescialli per lo scambio di auguri pasquali. Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, non ha voluto mancare a questo appuntamento in Consiglio, già fissato da tempo, dove ha salutato gli ex colleghi togati e laici. "Credo che l`appartenenza al Csm - ha sottolineato il Presidente del Senato - abbia rappresentato un valore aggiunto. Vi voglio sinceramente ringraziare, porto nel cuore questa straordinaria esperienza"