Facebook svela novità, per gli utenti maggior controllo... -2

New York, 28 mar. - Facebook ha reso noto che gli utenti saranno in grado di apportare le modifiche su privacy e sicurezza da una singola pagina, invece di dover accedere a circa 20 sezioni differenti della piattaforma del social. Le modifiche dovrebbero essere operative per tutti gli utenti nelle prossime settimane.

"La scorsa settimana ha mostrato quanto lavoro dobbiamo fare per rafforzare le nostre politiche e aiutare le persone a capire come lavora Facebook e le scelte che hanno sui loro dati" ha scritto Facebook, presentando le novità. "Lavoravamo alla maggior parte di questi aggiornamenti da un po' di tempo e gli eventi degli ultimi giorni ne hanno sottolineato l'importanza".