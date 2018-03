Roma, 28 mar. - E' cominciata nell'aula di palazzo Mada la chiama dei senatori per l'elezione di vice presidenti, questori e segretari.

Si tratterà di un'operazione molto lunga dal momento che ci sono tre distinte schede.

A quanto si apprende, tuttavia, non è stato raggiunto un accordo tra M5s e Pd e dunque i dem rischiano di non avere, come richiesto, un vice presidente e un questore.