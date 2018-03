Roma, 28 mar. - *Il Pd voterà Anna Rossomando alla vicepresidenza del Senato, Gianni Pittella questore e Salvatore Margiotta segretario. È quanto emerge da una riunione tra i capigruppo dem di camera e senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci, è il reggente Maurizio Martina. Il Pd fa notare che questi nomi non sono frutto di un accordo complessivo quindi se non arriva il soccorso di M5S o centrodestra potrebbe non essere eletto alcun vicepresidente dem.