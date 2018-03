Libia, nell'Est attive almeno 70 società di mercenari -2

Roma, 28 mar. - Anche i Blackwater di Eric Prince operano nell'Est della Libia: "Gli esperti Blackwater si muovono in tutta la Libia e seguire i loro movimenti è molto difficile dal momento che Haftar li tratta con cautela, perchè hanno anche contatti con i rivali di Haftar, attraverso l'assistenza fornita dagli Emirati". Proprio con l'aiuto degli Emirati, una affiliata Blackwater ha addestrato un anno fa forze speciali incaricate di lavorare per Haftar, ha aggiunto il quotidiano.

Di fatto, si legge ancora sul sito di The New Arab, "un alleato israeliano di Haftar, Ari Ben-Menashe, ha un ruolo vitale" per il generale libico, tanto che già nel 2017 il New York Times sottolineava come fosse stato lui a coordinare la visita della portaerei russa nella regione orientale della Libia, in occasione della quale Haftar incontrò funzionari della Difesa di Mosca". Secondo la fonte sentita dal quotidiano arabo, Ben-Menashe sarebbe il mediatore tra Haftar e i funzionari russi, così come tra Haftar e i "circoli Usa che decidono", per cui potrebbe essere stato lui a fornire mercenari, tecnici e forse anche armi alle forze di Haftar.