Libia, nell'Est attive almeno 70 società di mercenari

Roma, 28 mar. - Almeno 70 aziende di mercenari operano nella zona Est della Libia. E' quanto afferma il quotidiano (Al Arabi al Jadid) The New Arab, edito a Londra e finanziato dal Qatar, citando una fonte vicina al Parlamento di Tobruk. Tra le aziende citate figurano le russe Russian Security System (Rsp) e Wagner, la canadese GradaWorld e l'americana Blackwater.

"Rsp è un'azienda di sicurezza russa che lavora per Khalifa Haftar nell'Est della Libia per proteggere importanti siti militari a Bengasi e a Tobruk", ha precisato la fonte, aggiungendo che mercenari russi parteciperebbero anche ai combattimenti nella Cirenaica.

"Più di 31 cittadini di Ucraina e Bielorussia sono stati inviati dall'azienda Wagner a Benina e Tobruk così come nelle basi di Giofra per lavori di manutenzione alle armi russe, per non parlare di sette esperti russi a cui è stato affidato l'incarico di costruire un sistema di servizi segreti per Haftar", ha aggiunto. Il tutto in collaborazione con l'intelligence egiziana. Dalla Bielorussia arriverebbero anche i piloti degli aerei degli Emirati arabi uniti presenti nella base Al-Khadim della città meridionale di Marij. (Segue)