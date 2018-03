M.O., Israele: soldati autorizzati a sparare per "Giornata Terra" -2

Tel Aviv, 28 mar. - L'esercito ha distaccato anche un centinaio di tiratori scelti, "autorizzati a sparare in caso di pericolo mortale", riporta il quotidiano Yediot Aharonot citando il generale Eisenkot. "Non permetteremo che i palestinesi possano infiltrarsi in massa dentro Israele, né che venga danneggiata la barriera e neppure, ovviamente, che possano raggiuntere le nostre comunità".

Per concludere: "L'ordine è di fare ampiamente ricorso alla forza", ha detto il generale israeliano Eisenkot.

Ufficialmente la protesta palestinese dovrebbe durare diverse settimane ed è organizzata dalla società civile: i palestinesi sono chiamati ad accamparsi in diversi punti non distanti dalla barriera israeliana che limita la frontiera. (con fonte afp)