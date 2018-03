In Russia lutto e sgomento, oggi i primi funerali a Kemerovo -2

Mosca, 28 mar. -

In base alla lista ufficiale delle vittime, la più piccola aveva due anni e 19 deceduti erano sotto i dieci anni. Una classe di una scuola del villaggio di Treshevsky è stata dimezzata dall'incendio. Sul web russo è diventato virale il video di un uomo, Igor Vostrikov, che sfoga la sua rabbia contro il vice-governatore Sergey Tsiviliov: nel rogo di domenica scorsa ha perso la moglie, tre bambini e la sorella. Vostrikov è tra i promotori dell'azione di protesta a Kemerovo: "Non ho più nulla da perdere", ha dichiarato.

A sottolineare la distanza siderale tra l'ira della gente e le autorità locali arroccate in difesa, ieri il governatore regionale Aman Tuleev ha accusato i manifestanti riuniti sulla piazza centrale di essere stati sobillati da "oppositori" arrivati in città "a farsi pubblicità". Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, non ha voluto commentare le parole di Tuleev. Quanto a siluramenti tra le autorità locali, ha detto, "non sarebbe appropriato dare un giudizio frettoloso sulla questione".