In Russia lutto e sgomento, oggi i primi funerali a Kemerovo

Mosca, 28 mar. - Giornata di lutto in Russia, dove oggi vengono sepolte le prime vittime del terribile incendio nel centro commerciale di Kemerovo, in Siberia. Tre giorni dopo la tragedia, che ha fatto almeno 64 morti - tra questi 41 bambini - il Paese fatica a riprendersi dallo sgomento e lo sdegno provocati dalle testimonianze di chi è riuscito a sfuggire all'inferno del centro "Ciliegia Invernale": bambini che si ritrovano chiusi in una sala cinematografica senza poter uscire, telefonate disperate ai genitori, l'inutile attesa di ordini di evacuazione mentre il fumo si fa denso, ragazzi che si buttano dalle finestre per tentare di salvarsi.

Ieri, all'arrivo di Vladimir Putin in città, gli abitanti di Kemerovo sono scesi in strada a denunciare la negligenza frutto della corruzione che ha portato alla strage. Il presidente ha promesso che i colpevoli pagheranno, ha esortato a non credere alle troppe voci che girano sull'accaduto. Ma oggi i cittadini si ritrovano a con un bilancio ufficiale di 64 morti e "nessun disperso", come annunciato alla stampa dal viceministro delle Situazoini di Emergenza Vladlen Aksyonov, quando ancora ieri sera il Comitato d'inchiesta, l'organo incaricato delle grandi indagini penali, comunicava di avere stilato un elenco di 67 dispersi.

Per oggi sono stati organizzati i funerali di una decina di vittime. Finora ne sono state identificate solo 27, hanno detto dal ministero regionale delle Situazioni di emergenza: i corpi sono bruciati a temperature di 600 gradi centigradi, nei locali del terzo piano del centro commerciale trasformato in un enorme braciere e questo complica enormemente le procedure per le identificazioni.(Segue)