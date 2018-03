Pasqua, Filippetti (Astoi): da andamento Pasqua fiducia per estate

Roma, 28 mar. - "Anche con l`arrivo della Pasqua si conferma la propensione degli italiani nei confronti della spesa dedicata ai viaggi e alle vacanze in Italia e all`estero. I dati raccolti attraverso il nostro Osservatorio ASTOI, che fornisce le rilevazioni sui comportamenti e le tendenze dei consumatori italiani nei confronti del turismo organizzato, registrano, infatti, un incremento delle prenotazioni per i ponti festivi, soprattutto per la Pasqua, pari al 10% rispetto allo scorso anno, rimarcando il ritrovato entusiasmo, nell`acquisto del viaggio e della vacanza organizzata".

E' la sintesi del Presidente Astoi, Nardo Filippetti, rispetto ai dati dell'Osservatorio dell'associazione sui trend di viaggio di primavera.

"La Pasqua, anticipata rispetto allo scorso anno e le recenti abbondanti nevicate hanno favorito la scelta degli italiani di rimanere in Italia per soggiorni organizzati in montagna, nei centri benessere e nelle città - afferma Filippetti -. In crescita anche la parte di italiani che sceglie una vacanza itinerante, dal taglio esperienziale, alla scoperta di altre culture o alla ricerca di natura e open air sia in Italia che all`estero. La destinazione in primo piano per questa Pasqua è il Mar Rosso; dopo alcuni anni di sofferenza, la meta rileva incrementi importanti oltre il 100%, rispetto all`anno scorso, con prospettive positive per tutta la primavera e per l`estate. Il buon successo dell`Italia e il ridestato interesse del Mar Rosso hanno rallentato le prenotazioni verso le aree caraibiche ed alcune mete esotiche, anche se le prenotazioni di tutte le mete dell'Oceano Indiano si mantengono positive".

L`andamento di Pasqua "rende abbastanza fiduciosi anche nei confronti dell`estate, supportati dalla constatazione che sempre più italiani decidono di acquistare una vacanza attraverso il canale del turismo organizzato, ossia attraverso la filiera tour operator/agenzie di viaggi; in quanto sempre più consapevoli che, solo grazie alla consulenza di veri professionisti, si può godere di una vacanza all'insegna di garanzie, qualità e assistenza, anche a costi minori o uguali a quelli di viaggi acquistati on line. Fortunatamente e sempre con maggiore frequenza, gli italiani stanno capendo che il "fai da te" per avere il prezzo più basso è un mito da sfatare", conclude Filippetti.