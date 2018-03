Non c'è accordo con M5s e centrodestra,slitta assemblea Pd Senato

Roma, 28 mar. - Slitta l'assemblea del gruppo del Pd al Senato convocata per ricevere le indicazioni di voto per l'elezione di vicepresidenti, questori e segretari prevista alle 15 in aula. Secondo quanto viene riferito, Il Pd punterebbe a ottenere una vicepresidenza e un questore ma M5S è disposto a concedere ai dem solo un questore. Più dialogante viene definita la posizione del centrodestra. In lizza per la vicepresidenza tra i senatori dem ci sarebbero Anna Rossomando e Monica Cirinna', mentre per la carica di questore si fa il nome di Gianni Pittella.