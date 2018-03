Gb: Egitto viola standard internazionali su detenzione Morsi -2

Londra, 28 mar. - "Le nostre conclusioni sono crude", ha detto il presidente della commissione, Crispin Blunt, che le ha presentate a Londra. "Per quanto riguarda la sua salute, negargli le terapie mediche basilari di cui ha necessità potrebbe portare alla morte prematura. L'intera catena di comando che supervisiona, fino al presidente, ne avrebbero la responsabilità".

La commissione ha chiesto di visitare Morsi in prigione per riesaminare le sue condizioni di detenzione e di salute, ma ha fatto sapere di non aver ricevuto alcuna risposta dalle autorità del Cairo. Il rapporto è stato stilato utilizzando "tutte le testimonianze disponibili", comprese le dichiarazioni dei testimoni, i rapporti delle ong e le prove fornite in modo indipendente.

Abdullah Morsi, il figlio del deposto presidente, ha raccontato che gli è stato proibito di vedere il padre, come agli altri parenti e agli avvocati.

