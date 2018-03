Industria, Nomisma: flessione ordini e fatturato non allarma

Roma, 28 mar. - "Il trend positivo del fatturato dell`industria italiana subisce una battuta d`arresto. A gennaio 2018 rispetto al mese precedente calano sia fatturato (-2,8%) che ordinativi (-4,5%). Tuttavia tale flessione non deve ancora allarmarci, vi sono comunque alcuni segnali favorevoli" - sottolinea Lucio Poma responsabile scientifico dell`Area Industria e Innovazione di Nomisma. "Il calo congiunturale degli ordinativi è da imputare principalmente alla componente interna (-6,4%) mentre flettono in misura minore gli ordinativi relativi al mercato estero (-1,9%): le imprese export-oriented hanno sofferto in misura minore il calo degli ordinativi. Inoltre, rispetto allo stesso mese del 2017, il fatturato cresce del 5,3% (dati corretti) e gli ordinativi del 9,6% (dati grezzi), segnalando che la crescita è ancora robusta. Infine attraverso la lettura congiunta di fatturato ed ordinativi si consolida una sincronizzazione tra le due variabili a dimostrazione di un mercato che va regolarizzandosi aiutando le imprese a programmare i loro piani di produzione annuali" - conclude Poma.