New York, 28 mar. - La crescita economica statunitense si è rivelata più forte rispetto a quanto inizialmente stimato per il quarto trimestre del 2017. Dal dato finale diffuso dal dipartimento al Commercio emerge che il Pil è cresciuto del 2,9% e non del 2,5% come sostenuto nella seconda stima (2,6% secondo la stima preliminare); un dato, inoltre, superiore alle attese degli analisti, che erano per un +2,7 per cento.