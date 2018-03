Armi, Trump: "Il Secondo emendamento non sarà mai abrogato!"

New York, 28 mar. - "IL SECONDO EMENDAMENTO NON SARA' MAI ABROGATO!". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, lo ha scritto su Twitter, tutto in maiuscolo, in risposta all'appello lanciato sul New York Times da un ex giudice della Corte Suprema, John Paul Stevens, che ha descritto il Secondo emendamento della Costituzione, che garantisce il diritto di possedere armi, come "un reperto del diciottesimo secolo"; il commento del giudice, che ha 97 anni e si è ritirato nel 2010, rientra nella discussione sull'uso e il controllo delle armi, dopo la massiccia protesta di sabato guidata dagli studenti della scuola di Parkland, in Florida, dove un diciannovenne ha ucciso 17 persone lo scorso 14 febbraio.

Secondo Stevens, l'abrogazione del Secondo emendamento indebolirebbe la lobby delle armi, ovvero la Nra, e la sua capacità di bloccare qualsiasi legge efficace. "Per quanto vogliano vederlo accadere i democratici, e nonostante le parole dell'ex giudice della Corte Suprema, Stevens, NON SE NE PARLA. Abbiamo bisogno di più repubblicani nel 2018 e dobbiamo SEMPRE tenere la Corte Suprema!" ha aggiunto Trump su Twitter. Finora, Trump ha nominato un giudice della Corte Suprema, Neil Gorsuch, che ha preso il posto rimasto vacante dopo la morte di Antonin Scalia; in questo modo, la Corte è tornata da avere una maggioranza conservatrice.