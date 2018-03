Caso Skripal, Mosca rilancia contro Londra: nasconde troppe cose -2

Mosca, 28 mar. - "Il comportamento delle autorità britanniche solleva molti dubbi. Gli stessi cittadini britannici vengono tenuti all'oscuro di momenti chiave di questo incidente che è dichiarato di massima minaccia per la popolazione, non si sa quante persone siano state colpite - continua la nota - si tace sulle informazioni sulle attività di un laboratorio segreto situato non lontano da Salisbury, a Porton Down, dove, è risaputo, si è lavorato allo sviluppo di armi chimiche".

E, in particolare, secondo Mosca, "vengono tenute nascoste le prove di esercitazioni annuali 'Pugnale tossico' tenute in questo centro alla vigilia dell'avvelenamento di Skripal con il coinvolgimento dell'esercito britannico, durante le quali sono stati provati schemi bellici con contaminazione tossica e chimica".

Indirettamente, un'accusa di possibile implicazione dei servizi britannici. Dopo il ritrovamento di Skripal incosciente assieme alla figlia Yulia su una panchina di un centro commerciale, erano circolate indiscrezioni di un giro in macchina compiuto dai due proprio nei pressi di Porton Down. E l'avvelenamento, sempre secondo indiscrezioni di stampa, sarebbe avvenuto tramite il sistema di aerazione dell'automobile.