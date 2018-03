Caso Skripal, Mosca rilancia contro Londra: nasconde troppe cose

Roma, 28 mar. - Mosca accusa Londra di avere violato le norme internazionali "e semplicemente quelle del buon senso" nella gestione del caso Skripal. Ma soprattutto punta il dito contro un possibile coinvolgimento dei servizi britannici nell'avvelenamento dell'ex spia russa a Salisbury, sottolineando in particolare la coincidenza - su cui il governo May sorvola - di esercitazioni per l'uso bellico di sostanze tossiche alla vigilia del tentato omicidio dell'ex doppio agente Skripal.

"Senza avere presentato alcuna prova e senza neppure aver delineato un concreto quadro di quanto accaduto, Londra ha accusato la Russia di avere avvelenato dei suoi cittadini e, chiamando in causa un agente chimico mai utilizzato da noi, ha organizzato una enorme campagna politica e mediatica", si legge in un comunicato pubblicato oggi sul sito del ministero russo degli Esteri. Sono state così ispirate "infondate iniziative di espulsione di diplomatici russi", sostiene il dicastero guidato da Sergey Lavrov. (segue)