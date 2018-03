Gb: Egitto viola standard internazionali su detenzione Morsi

Londra, 28 mar. - Il deposto presidente egiziano Mohamed Morsi è detenuto in condizioni che non rispettano gli standard internazionali e che potrebbero causarne la morte prematura. Lo indica un rapporto diffuso da tre parlamentari britannici.

Morsi, del quale sono note le precarie condizioni di salute (soffre di diabete e problemi al fegato e ai reni), non sta ricevendo cure mediche adeguate, a detta dei membri del parlamento.

I deputati, che hanno formato una Commissione indipendente per la revisione della detenzione, hanno inoltre evidenziato che il 66enne Morsi è tenuto in isolamento per 23 ore al giorno e ha solo un'ora per fare esercizi, da solo.

Questo potrebbe essere classificato come tortura dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani e degradanti nel mondo.

