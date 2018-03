Iran, Ahmadinejad si appella a Khamenei per suo ex vice detenuto -2

Roma, 28 mar. - "L'apparato giudiziario, senza alcun documento o prova o citazione legale (...), sotto la copertura di accuse finanziarie e in un processo a porte chiuse, ha condannato (Baghaie) alla più severa punizione possibile", ha scritto Ahmadinejad nella sua ultima lettera.

Baghaie, che era vice di Ahmadinejad, è stato condannato questo mese a 15 anni di carcere per appropriazione indebita di 3.766.000 euro e di 590.000 dollari. Secondo i pubblici ministeri il denaro gli è stato dato dal generale Qassem Suleimani, capo delle Brigate al Quds, braccio operativo esterno delle Guardie rivoluzionarie, destinato ad "affari da fare con i paesi africani".

"Il signor Baghaie non ha mai accettato queste accuse ed è stato in sciopero della fame per 14 giorni in protesta contro questa ingiustizia da parte dell'apparato giudiziario", ha detto Ahmadinejad.

"Si è appreso che la sua situazione fisica si sta deteriorando: è stato tenuto in isolamento dal primo giorno del suo arresto", ha aggiunto Ahmadinejad, chiedendo a Khamenei di intervenire per evitare "una grande catastrofe e un danno irreparabile". (Fonte Afp)