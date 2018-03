Milano, 28 mar. - Acsm Agam ha chiuso il 2017 con un risultato netto di gruppo pari a 10 milioni rispetto ai 10,7 milioni dell'anno precedente, per il differente perimetro di gestione. Il cda proporrà all'assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo lordo pari a 0,05 euro per azione, invariato rispetto al 2016 e in linea con il pay out previsto a business plan 2017-2021.

L'indebitamento finanziario netto è pari a 96,3 milioni, in miglioramento dai 107,6 milioni di fine 2016.