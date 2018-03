Rd Congo, leader opposizione indagato per la nazionalità italiana

Kinshasa, 28 mar. - Le autorità della Repubblica democratica del Congo hanno annunciato oggi l'apertura di un'indagine "per appropriazione di nazionalità" contro il leader dell'opposizione Moise Katumbi, che ha anche la nazionalità italiana, in violazione della legge che vieta la doppia cittadinanza. Lo ha detto oggi alla stampa il procuratore Flory Kabange Numbune.

Ricco imprenditore ed ex governatore della provincia Katanga, Katumbi ha lanciato il 12 marzo scorso dal Sudafrica la sua campagna per le presidenziali del 23 dicembre e ha presentato un nuovo partito, "Insieme per il cambiamentO", annunciando per il prossimo mese di giugno il suo rientro in Congo. Il leader dell'opposizione è stato condannato in passato a tre anni per un accordo immobiliare e ha trascorso in esilio in Belgio più di due anni, dichiarandosi sempre innocente. Le autorità congolesi hanno fatto sapere che sono pronte ad arrestarlo al suo ritorno nel Paese.(segue)