Stefàno:aderisco al PD per proseguire nell`impegno a servizio del Paese

Roma, 28 mar. - "L`elezione di Andrea Marcucci a capogruppo in Senato è coincisa con il mio tesseramento al Partito Democratico. E' stata la naturale evoluzione di un percorso politico orientato alla continua ricerca dell`unità di un area progressista e democratica in grado di proporsi alla guida del Paese e a servizio delle comunità. Vivo questo momento con grande senso di responsabilità, ancor più perché coincide con una difficile fase storica e politica, al cui superamento mi impegno a contribuire all`interno del gruppo parlamentare, nelle sedi di partito e, prima ancora, tra la gente. Con maggiore entusiasmo, coraggio e spirito di servizio. In bocca al lupo ad Andrea Marcucci. In bocca al lupo a tutti noi". Lo scrive attraverso il suo account facebook, il senatore Dario Stefàno, pubblicando una foto con il neo capogruppo del PD in Senato e la tessera.