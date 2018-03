Prima Capigruppo Camera, Fico: partiamo con piede giusto -2

Roma, 28 mar. - Tra gli adempimenti discussi nel coprso della riunione, c'è l'assegnazione dei posti in Aula che fino adesso erano liberi. Compito che spetterà al prossimo Collegio dei questori quando verrà convocato.

Poi c'è la questione della costituzione delle giunte: quella per il regolamento, per le elezioni e per le autorizzazioni.

C'è anche il tema della commissione speciale che in questa fase di attesa dovrà essere "verosimilmente" chiamata a valutare il Def. La questione è stata rinviata alla prossima Conferenza dei Capigruppo alla quale dovrà partecipare un rappresentante del governo oggi assente.

Poi ci sono scadenze che riguardano i gruppi. Entro il 22 aprile i questori devono approvare il piano di ripartizione dei contributi finanziari, entro il 26 aprile i gruppi devono approvare ciascuno il proprio statuto, ed entro 5 giorni dall'approvazione del proprio statuto, questo deve essere trasmesso al presidente della Camera e pubblicato sul sito ufficiale.

Inoltre, il presdiente Fico ha sollecitato l'urgenza dell'elezione da parte del Parlamento in seduta comune di un giudice della Corte costituzionale, mancante da oltre un anno, l'elezione di 45 giudici aggregati, sempre relativi alla Consulta per i procedimenti d'accusa, e di due componenti del Csm.

Restano infine da eleggere i componenti di nomina parlamentare: due del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti, due del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, e altri due della Giustizia tributaria.