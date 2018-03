Bergamini(Fi) a Toninelli: parlate solo di poltrone

Roma, 28 mar. - M5s è interessata solo "alle poltrone", altro che "dibattito sui temi". Lo dice Deborah Bergamini, deputata e responsabile comunicazione di Forza Italia, replicando a Daninlo Toninelli. Sulla propria pagina Facebook, la Bergamini posta uno screenshot del blogdellestelle che certifica la pubblicazione di due post sulle poltrone pubbliche a 17 minuti di distanza l'uno dall'altro.

"Il capogruppo del Movimento 5 stelle, Danilo Toninelli, dice testualmente che loro non vogliono più 'maggioranze che appoggiano governi basati su poltrone e su somme di poltrone, ma su somme di temi'. Ha ragione Toninelli: bisogna confrontarsi sui temi. Peccato che i 5 Stelle non facciano altro che occuparsi di poltrone, basta sfogliare il Blog delle Stelle per rendersene conto".

"Nel giro di 17 minuti - spiega - hanno pubblicato due post che indicavano i loro nomi per le 'poltrone' di Camera e Senato e un post sulle nomine, e quindi sulle poltrone, nelle partecipate pubbliche. Se a ciò si aggiunge il fatto che nonostante il 37% del centrodestra, sia il Movimento 5 Stelle a voler imporre Di Maio premier, i giochi sono fatti. Tutto il centrodestra ha dimostrato di essere aperto ad un confronto sui temi, ma finché il Movimento 5 Stelle continuerà a parlare di poltrone anziché di temi sarà difficile far partire davvero questo dibattito".