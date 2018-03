Facebook svela novità, per gli utenti maggior controllo dei dati

New York, 28 mar. - Facebook ha svelato una serie di novità per rendere più facile agli utenti la visione e l'accesso alle informazioni che il social network detiene su di loro. La decisione di ridisegnare le impostazioni è stata presa dopo le polemiche sull'uso improprio dei dati di oltre 50 milioni di utenti di Facebook da parte di Cambridge Analytica, che sta minando la credibilità del social network e la fiducia dei suoi utenti.

Tra le novità, un nuovo menu sui dispositivi mobili per rendere più facile la ricerca e nuove impostazioni per rafforzare la sicurezza e la privacy. Inoltre, Facebook ha introdotto uno strumento chiamato "Accedi alle tue informazioni", dove poter leggere i commenti lasciati e i post condivisi, e cancellarli. Sarà anche più semplice per gli utenti scaricare i loro dati, come foto e contatti, e spostarli in altri servizi. Inoltre, Facebook proporrà nuovi termini di servizio e aggiornerà la sua politica sull'uso dei dati per spiegare meglio agli utenti come li raccoglie e li usa.