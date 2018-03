Cisl, Sbarra eletto segretario generale aggiunto

Roma, 28 mar. - Il Consiglio Generale della Cisl, ha eletto Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto della Cisl e nominato Gigi Petteni alla presidenza dell'Inas, il patronato della Cisl. E' stata la stessa leader della Cisl, Annamaria Furlan a proporre oggi al Parlamentino del sindacato sia la nomina di Luigi Sbarra sia quella di Gigi Petteni all'Inas, che lascia la segreteria confederale e va a sostituire al patronato Cisl, Domenico Pesenti.

"E' una scelta quella di Luigi Sbarra che rafforza la squadra della segreteria confederale e rappresenta stabilità e prospettiva per la nostra organizzazione. Sbarra è un bravissimo dirigente, competente, una persona generosa e perbene, leale, autentica. E' un sindacalista di grande esperienza. Il suo e' un ritorno positivo al mio fianco nella squadra della segreteria confederale dopo tre anni in cui ha fatto un ottimo lavoro alla Fai Cisl, siglando contratti innovativi ed importanti che sono diventati un punto di riferimento per tutta l'organizzazione. Gli ho chiesto di tornare accanto a me, per fare cose importanti in una fase in cui la Cisl dovra' riaffermare il suo ruolo centrale nella societa' italiana".

La Furlan la ringraziato per il lavoro fatto in questi tre anni nella segreteria confederale Gigi Petteni, "un collega di segreteria corretto e leale, che ha fatto un lavoro impagabile e straordinario sempre in un perfetto lavoro di squadra, portando a casa accordi importanti con tutte le associazioni imprenditoriali. Petteni e' un uomo della Cisl. Sono sicura che rafforzera' la confederalita' dell'Inas Cisl rilanciando il ruolo fondamentale del patronato nel nostro paese".(Segue)