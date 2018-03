Berlino, 28 mar. - Nel 2016 quindi la media delle nascite in Germania è di 1,59 bambini per donna, nella media del continenete europeo, il livello più alto dal 1973 per il Paese. Italia e Spagna hanno fra le medie più basse d'Europa con 1,34 bambini per donna, mentre la Francia vanta una media fra le più alte, con 1,92.

Tra il 2015 e il 2016 sono arrivati in Germania circa un milione di profughi provenienti in gran parte da zone di conflitto come la Siria e l'Iraq.

(fonte afp)