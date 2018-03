Camera, Fico a capigruppo: eleggere subito giudice Consulta

Roma, 28 mar. - Il neo presidente della Camera Roberto Fico in occasione della prima Conferenza dei Capigruppo ha sollecitato "l'urgenza e l'importanza" dell'elezione da parte del Parlamento di un giudice della Corte costituzionale, mancante da oltre un anno. Secondo Fico è, inoltre, urgente l'elezione di 45 giudici aggregati, sempre relativi alla Consulta per i procedimenti d'accusa, e di due componenti del Csm.

Il Parlamento, quindi, si riconvocherà quanto prima in seduta comune. La cosa importante, è stato spiegato al termine della Capigruppo, è che la procedura viene azzerata e si riparte dal quorum che era richiesto alla prima seduta. Anche in considerazione di questo aspetto, il presidente ha valutato l'urgenza che questo adempimento venga svolto il prima possibile. I capigruppo"sono stati tutti d'accordo a cogliere l'occasione di questo tempo senza maggioranza e governo per impiegare utilmente la Camera ad adempiere a queste scadenze irrisolte.